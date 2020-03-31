Giyim devi Kiğılı internet sitesinden makarna bulgur satmaya başladı ne ararsan var

Türkiye'nin en ünlü giyim markalarından Kiğılı koronavirüs salgını sürecinde görülmemiş bir işe imza attı. Kiğılı, giyim üzerine oluşturulmuş internet sitesi üzerinden market ürünleri satmaya başladı. Öyle ki sitede makarnadan tutun, bulgura, pirince, salçaya, yağa ne ararsan var..

Abone ol

Abdullah Kiğılı'nın sahibi olduğu ünlü Kiğılı hazır giyim mağazaları zinciri yeni ticari girişimi ile şaşırttı. Dünyayı tehdit altına alan koronavirüs salgını malum uzaktan alışverişi patlattı. Artan talep nedeniyle buradaki fırsatı gören Kiğılı yönetimi giyim ürünleri sattığı sitesinden market ürünleri satmaya başladı.

Kiğılı'nın web sitesine göz attığımızda karşımıza "Market & Ev" kategorisi çıkıyor. Bu kategorinin altında çerez, bakliyat, makarna, sıvı yağ ve baharat gibi temel yiyecek ürünlerinin yer aldığını görebiliyoruz.

Islak mendil bebek bezleri kağıt ürünler...

Bunun yanı sıra ıslak mendil, bebek bezleri, kağıt ürünleri ve temizlik ürünleri gibi hijyen ürünleri de Kiğılı'nın web sitesinde mevcut.

75 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo

Kiğılı.com'da market kategorisinden yapılan 75 TL ve üzeri alışverişlerin ücretsiz kargo ile gönderiliyor.

Kiğılı'dan açıklama

Kiğılı, konuyla ilgili olarak web sitesinde yaptığı açıklamada, salgın sırasında Kiğılı.com'u farklı üreticilere açtıklarını, bu süreçte kişilerin market alışverişi konusunda sıkıntı çekmemelerini istediklerini belirtiyor. Siparişlerin hazırlandığı alanların sürekli dezenfekte edildiğini açıklayan Kiğılı, ekiplerinin maske ve eldiven ile çalıştıklarının altını çiziyor.