Meral Akşener maaşı ne kadar 3 aylık maaşı kaç para yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için Biz Bize Yeteriz kampanyası başlattı ve 7 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Kampanyaya bir destek de İyi Parti Lideri Meral Akşener'den geldi. Akşener 3 aylık maaşımı bağışlıyorum dedi. Peki Akşener'in maaşı ne kadar?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle birçok çalışanın mağdur olmasını önlemek için Biz Bize Yeteriz dedi ve kampanya başlattı. Bakanlara, liderlere, iş adamlarına seslenen Erdoğan ben de 7 aylık maaşımı bağışladım diyerek kampanyaya katılım istedi. Erdoğan'ın ardından Meral Akşener'de 3 aylık maaşımı bağışlıyorum dedi. Peki Meral Akşener'in maaşı ne kadar?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 emekli maaşını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasına bağışladığını açıkladı.

Akşener'in açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti liderine teşekkür etti.

Yavaş, "3 emekli maaşını #6MilyonTekYürek kampanyasına bağışlayan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. @meral_aksener Bu süreci dayanışma içinde birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Akşener'e teşekkürler...