Ajax Ryan Babel’in sözleşmesini feshetti!

Hollanda medyası, Ajax'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel'in sözleşmesini feshettiğini yazdı.

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Sezon ortasında 1.5 milyon Euro kiralama bedeliyle Galatasaray’dan alınan Ryan Babel Ajax ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştı. Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası Ajax Kulübü 4 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Sözleşmesi feshedildi

De Telegraaf’ta yer alan habere göre köklü kulüp, sezon sonunu beklemeden Ryan Babel ile olan sözleşmesini de feshetti.

Diğer futbolculara da aynısı uygulandı

Ajax 2 yıl 9 ay sonra komadan uyanan genç futbolcusu Abdelhak Nouri’nin 1 Temmuz’da sona erecek kontratı için ailesine mektup gönderilerek bu sözleşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre aynı uygulama takımın diğer oyuncuları Ryan Babel, Bruna Varela ve Klass Jan Huntelaar için de yapıldı.

Galatasaray'a dönecek

Galatasaray ile 2022’ye kadar sözleşmesi devam eden Babel’in sarı kırmızılı kulübe döneceği belirtildi.