HABER /  GALATASARAY

Ajax Ryan Babel’in sözleşmesini feshetti!

Hollanda medyası, Ajax'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel'in sözleşmesini feshettiğini yazdı.

Abone ol

Sezon ortasında 1.5 milyon Euro kiralama bedeliyle Galatasaray’dan alınan Ryan Babel Ajax ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştı. Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası Ajax Kulübü 4 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. 

Sözleşmesi feshedildi
De Telegraaf’ta yer alan habere göre köklü kulüp, sezon sonunu beklemeden Ryan Babel ile olan sözleşmesini de feshetti.

Diğer futbolculara da aynısı uygulandı
Ajax 2 yıl 9 ay sonra komadan uyanan genç futbolcusu Abdelhak Nouri’nin 1 Temmuz’da sona erecek kontratı için ailesine mektup gönderilerek bu sözleşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre aynı uygulama takımın diğer oyuncuları Ryan Babel, Bruna Varela ve Klass Jan Huntelaar için de yapıldı.

Galatasaray'a dönecek
Galatasaray ile 2022’ye kadar sözleşmesi devam eden Babel’in sarı kırmızılı kulübe döneceği belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesine ilişkin son dakika açıklamalar
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Kamuya ilave 6 bin 219 personel ataması yapılacak
İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da 200'den fazla sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Türkiye’nin tamamında vaka var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladı
ÖNCEKİ HABERLER
Meclis'e ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı!
Bize Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası İBAN numarası
Şanlıurfa'daki kaçakçı operasyonunda silahlar stepneden çıktı
İran'da yeni doğan bebekte koronavirüs tespit edildi
Pasif antikor koronavirüs tedavisi Türkiye'de de başlıyor Sağlık Bakanlığı ve Kızılay harekete geçti
Askerlik süresi uzatıldı mı 2020 9 aya mı çıktı son haberler
Yorumlar