Koronavirüs en çok vurduğu İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Görüşmede İtalyan Bakan, Türkiye’nin desteği ve işbirliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, Di Maio'nun talebi üzerine gerçekleşti.

Telefon görüşmesinde, Di Maio, Bakan Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin desteği ve iş birliği için teşekkür etti.

İtalya seni seviyor

Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadelesini sürdüren Türkiye bir yandan da diğer ülkelere yardımcı olmaya çalışıyor.

Türk Kızılayı’nın tıbbi malzeme yardımları, salgının en fazla etkilediği ülkelerden İtalya’ya geçtiğimiz günlerde ulaşmıştı. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Başkanı Francesco Rocca yaptığı paylaşımda “Türk Kızılayı gönüllülerine ve Türkiye’ye teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı. AB üyesi olmasına rağmen AB ülkeleri tarafından adeta kaderine terk edilen İtalyanlar sosyal medya üzerinen Türkiye’ye şükranlarını sundu.

İtalyanlar, “Türkiye’nin cömertçe bağışladığı bir sürü koruyucu cihaz bu gece geldi. Kızılay gönüllülerimizde. Türk kardeşlerimize çok teşekkürler”, “Kızılay Türkiye’den ülkemizin kırmızı bölgelerine tıbbi malzeme gönderiyor. Gösterdikleri büyük dayanışmadan dolayı Türkiye’ye teşekkürler”, “Türkiye’ye insani yardım için çok teşekkür ederim. İtalya seni seviyor. Birlikte başaracağız” mesajlarını sıklıkla paylaştılar.

Gerçek dost belli oluyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Macaristan’a, Türkiye’nin de üyeleri arasında yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) ülkelerinden ve Çin'den yardım geldiğini söyledi. Salgınla mücadelede AB’nin yetersiz kaldığına dikkati çeken Orban, "Çin'den yardım aldık ve Macaristan'ın gözlemci üyesi olduğu Türk Konseyinden Macaristan'a yardım etmelerini istedik ve aldık da” dedi.