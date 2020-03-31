Malatya'da karantinadaki mahalle sayısı dört oldu

MALATYA'nın Darende, Hekimkan, Pütürge ve Arapgir ilçelerindeki dört mahallede koronavirüs (kovid-19) boy gösterdi. Vakaların tespit edildiği mahalleler karantina altına alınırken jandarma giriş ve çıkışlarda nöbetini sürdürüyor.

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Türkiye'de Corona virüs nedeniyle karantina altına alınan mahalleler arasına Malatya'nın Darende, Hekimhan, Pütürge ve Arapgir ilçesindeki dört mahallede de dahil oldu.

Pazar günü şehir dışı ve yurt dışından Malatya’ya gelen bazı kişiler yakınlarının yaşadığı Darende, Hekimhan ve Arapgir ilçelerindeki mahallelere gitti. Burada bir süre sonra yüksek ateş şikayetleri oluşan 5 kişi yakınları tarafından hastanelere götürülmesiyle yapılan kontrollerde 5 kişinin de Corona virüs testi pozitif çıktı. Pozitif vakalarının bulunduğu Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi ile Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi de karantina altına alındı. Öte yandan 86 kişinin yaşadığı Pütürge'nin Sahilköy mahallesi de bir kişinin testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı.

Giriş ve çıkışlara izin verilmiyor

Gelişmelerin ardından Valilik, karantina kapsamında 3 mahalleye giriş ve çıkışları durdurdu. 14 günlük karantina uygulamasıyla mahallelere gelmek isteyenlere izin verilmezken, mahalleden farklı yerlere gitmek isteyenlerin bu talepleri de kabul edilmedi. Kimsenin girişine izin verilmeyen mahallelere sadece gün içerisinde kontrol için ambulanslarla sağlık ekipleri girebiliyor. Sağlık görevlileri de gün içerisinde mahallelerde bulunanların genel kontrollerini yapıp, rahatsızlığı bulunanları hastanelere sevk ediyor.

Vefa Destek Grubu vatandaşların yanında

Karantina uygulaması nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları da kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Vatandaşların gün içerisinde talepleri toplanıp, ilçe merkezlerinden temin edildikten sonra mahalleye getirilerek teslim ediliyor. Öte yandan 65 yaş ve üzeri kişilerin de ihtiyaçları mahallede görevli jandarma ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.