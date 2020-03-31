PS5 çıkış tarihi sızdırıldı söylenen fiyat doğru mu ?

Playstation, uzun yıllardır oyuncuların baş köşesinde oturmayı başardı. 2020 yılında gelmesi beklenen PS5 yeni nesil konsolu da daha şimdiden meraklılarını heyecanlandırıyor. Danimarka merkezli bir alışveriş sitesi PS5'in çıkış fiyatını ve tarihini sızdırdı.

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Konsol üreticileri arasındaki rekabet giderek artıyor. Hem Microsoft hem de Sony yeni konsollarını yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor. Danimarka merkezli bir alışveriş sitesi Sony PS5 fiyatı ve çıkış tarihini sızdırdı.

Alışveriş sitesi PS5'in fiyatını yazdı

Yeni nesil oyun konsolları ile ilgili fiyat ve çıkış tarihi gibi bazı bilgiler henüz açıklanmadı. CFO Hiroki Totoki, PS5 modelinin fiyatı ile ilgili birçok etkenin bulunduğunu ve henüz maliyetinin net olarak belli olmadığını açıklamıştı.

PS5 fiyatı 1043 dolar olarak gösterildi

Resmi fiyatın açıklanmamasına rağmen Danimarka’da faaliyet gösteren alışveriş sitesi føtex’de PS5 fiyatı ve çıkış tarihi açıkça görülebiliyor. Sitede PS5 fiyatı 6.989 Danimarka kronu yani 1043 dolar olarak açıklandı.

PS4 modelinin 399 dolar etiket fiyatı ile piyasaya sürüldüğü hatırlanınca yeni modelin yaklaşık olarak 3 kat daha pahalı olması kullanıcıların tepkisini çekti. 1.043 dolar etiket fiyatı, PS5 için düşünülen 450 – 499 dolar fiyat aralığının iki katından fazla olması Playstation meraklılarını, Xbox Series X modeline yönlendirebilir.

Analistler sitenin öne çıkmak için yaptığını da söylüyor

Ayrıca sitede PS5 çıkış tarihi 1 Aralık 2020 olarak açıklandı. Bazı analistler alışveriş sitesinin Google aramalarında öne çıkmak için böyle bir yola başvurabileceğini belirtiyor.

Ancak corona virüsü sebebiyle üretimde oluşabilecek sorunlardan dolayı çıkış fiyatının yüksek olması da muhtemel.