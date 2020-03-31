Devlet Bahçeli maaşı ne kadar 2020 5 maaşı kaç para ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için Biz Bize Yeteriz kampanyası başlattı ve 7 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Kampanyaya ir destek de MHP Lideri Devlet Bahçeli'de geldi. Bahçeli 5 aylık maaşımı bağışlıyorum dedi. Peki Bahçeli'nin maaşı ne kadar?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle birçok çalışanın mağdur olmasını önlemek için Biz Bize Yeteriz dedi ve kampanya başlattı. Bakanlara, liderlere, iş adamlarına seslenen Erdoğan ben de 7 aylık maaşımı bağışladım diyerek kampanyaya katılım istedi. Erdoğan'ın ardından Devlet Bahçeli'de 5 aylık maaşımı bağışlıyorum dedi. Peki Bahçeli'nin maaşı ne kadar?

Devlet Bahçeli'nin aylık maaşı 25 bin lira. Yani 125 bin lira bağışlamış olacak.

5 aylık maaşını Milli Dayaınışma kampanyasına hibe eden Bahçeli, toplam 125 bin TL bağışta bulunacak.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.

Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. “BİZ BİZE YETERİZ” diyerek başlattığı “MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI” hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.

Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye’yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. KOVİD-19’a asla teslim olmayacağız.