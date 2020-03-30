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Nasuh tövbesi sahnesi Seferin Kızı dizisinde olay oldu? Nasuh tevbesi nedir?

Seferin Kızı dizisinde Nare karakterinin nasuh tövbesi ifadesi kullanması vatandaşları meraklandırdı. Birçok kişinin ilk kez duyduğu nasuh tövbesi nedir, nasuh tövbesi nasıl yapılır soruları araştırıldı. Kaynaklara göre bu kelime hiç bozulmayacak şekilde bir olayın üzerine yemin etmek şeklinde yorumlanırken bazı kaynaklarda ise içten ve yapılan Kur'anî bir tövbe olarak ifade edilir.

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Sefirin Kızı dizisinin fragmanında Nare’nin “Nasuh tövbesi” ifadesini kullanması ile gündeme gelen konu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çoğu kaynağa göre bu içten yapılan Kurani bir tövbe olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda “Hâlis, samîmî” anlamındaki kelime dilimizde “kesinlikle bozulmaması gereken tövbe” anlamında kullanılmaktadır. Son zamanlarda ise birçok vatandaş Nasuh tövbesi nedir, ne anlama gelir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Nasuh tövbesi nedir?

NASUH TÖVBESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

"Hâlis, samîmî" anlamındaki kelime dilimizde "kesinlikle bozulmaması gereken tövbe" anlamındaki Nasuh tövbesi (Tevbe-i nasuh) söyleyişinde geçer:

Gel seninle nasuh tövbesi edelim dedim (Reşat N. Güntekin).

Nasuh: Yapılan hatalardan vazgeçmektir. Bir daha günah işlememeye azm etmek, murâd etmek ve gayret etmek demektir.
"Nasuh tevbesi" halisen Allah (cc) için, şaibelerden (hata) temiz olarak yapılan tevbe demektir. Nasuh, nasihat kökünden türemedir. Günahtan kalbi bir karartı bırakmayacak şekilde temizleme, hem de günahın kalpte açtığı yarayı tedavi etme, iman ve amelde meydana getirdiği açığı kapama demektir.

Nasuh tevbesi bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbe anlamına gelmektedir.

Bir kimse bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne getirip, ölünceye kadar "Ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günâhı işledim?" diye pişman olup, bir daha öyle bir günaha dönmemesidir. İşte bu tevbe-i nasuh yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbedir. (Ahmed bin Asım Antâkî)
Tevbe için sadece dil ile istiğfarda bulunmak yeterli değildir. Niyeti ve amelleri de dilini doğrulamalıdır. Tevbenin en makbul olanı, günahtan kesin dönüş yapılarak, Allah'tan (cc) bağışlanma istenmesidir. Buna "Nasuh tevbesi" denir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)

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