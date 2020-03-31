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ABD Başkanı Trump cihazı tanıttı! Koronavirüse karşı 120 bin maskeyi dezenfekte ediyor

N95 koruyucu maskeleri dezenfekte edebilen cihazı tanıtan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu cihazların her biri günde 120 bine kadar maskeyi dezenfekte ediyor. Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Beyaz Saray'da Covid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Trump, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak önlemleri 30 Nisan'a kadar uzattıklarını belirtti.

Virüs salgınına ilişkin modellemelere bakıldığında virüsün 2 haftada anca en yüksek seviyesine ulaşacağını gözlemlediklerini belirten Trump, "Aldığımız önlemlere uyarak, 1 milyondan fazla Amerikalı'nın hayatını kurtarabiliriz. Geleceğimiz bizim elimizde. Yaptığımız seçimler ve fedakarlıklar bu virüsün kaderini belirleyecek." diye konuştu.

Trump, Covid-19 ile mücadele bugün önemli bir kilometre taşını aştıklarını ve ABD genelinde test edilen kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını kaydetti.

N95 maskelerinin yeniden kullanılmasına olanak tanıyan cihaz

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) N95 koruyucu maskelerini dezenfekte ederek yeniden kullanımına olanak tanıyan bir cihazı da onayladığını belirten Trump, "Bu cihazların her biri, günde 120 bine kadar maskeyi dezenfekte edebiliyor. Böylece her maske 20 kere yeniden kullanılabilir." bilgisini paylaştı.

Trump, söz konusu cihazın şu anda Ohio ve New York'ta bulunduğunu vurgulayarak yakında Washington eyaletine bağlı Seattle'a ve başkent Washington DC'ye de sağlık çalışanları için bu cihazı temin edeceklerini söyledi.

"Evde kalın demek çok sert olur"

ABD genelinde Kovid-19 nedeniyle "Evde kalın" talimatı verilip verilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Trump, "Bunu yönetimimdeki yetkililer ile konuştuk. Ancak bunu yapmak çok sert olur ve biz de yapmak istemiyoruz. Böyle bir karara varırsak haberiniz olur ama şu anda çok olası durmuyor." açıklamasını yaptı.

Virüsün tekrar ortaya çıkma olasılığı

Virüsün gelecek sonbaharda tekrar ortaya çıkma olasılığına ilişkin ise, "Buna hazırlıklıyız ama umuyoruz öyle bir şey olmaz." diye konuşan Trump, şu anda Kovid-19 ile mücadele veren İtalya'ya da 100 milyon dolar değerinde yardım yapacaklarını kaydetti.

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