Koronavirüsün bulaşmadığı iki lig

Avrupa’da Belarus maçları iptal etmek bir yana seyircili oynamaya devam ediyor. Ara verilmeyen bir diğer lig ise Kuzey Amerika Kıtası’nda yer alan Nikaragua.

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Neredeyse tüm dünyada hayat durdu, herkes evlerine kapandı. Spor karşılaşmaları da elbette bundan nasibini en fazla şekilde alırken 2 futbol ligi 'devam' kararı alarak herkesin odak noktası haline geldi.

Avrupa'da oynanan tek lig

Sabah'ın haberine göre; kim derdi ki Avrupa'daki herkes işi gücü bırakacak, Belarus Ligi'ni izleyecek! Avrupa'da şu anda devam eden tek futbol organizasyonu Belarus'ta. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Belarus, futbol ligini 1992'de kurarken BATE Borisov, Dinamo Minsk gibi daha önce Türk kulüplerinin de karşılaştığı takımları bünyesinde barındırıyor.

Değeri 86 milyon 650 bin Euro

Şu anda değeri 86 milyon 650 bin Euro'ya ulaşan ligde maçlar, artık 10 ülkede canlı yayınlanıyor. 2. haftası geride kalan lig, bahisçilerin de gözdesi durumunda. En değerli kulübü 14 milyon Euro ile BATE Borisov olan ülkede liglerin devam edeceğini söyleyen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, hayatın devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Nikaragua'da ligler devam ediyor

Orta Amerika ülkesi Nikaragua da bir diğer kıtada futbola ara vermeyen tek ülke. Şu anda Clausura yani kapanış ligi devam ediyor ve 12 hafta sonunda Managua kulübü lider. Ülkede uluslararası sisteme kayıtlı toplam 4 Koronavirüs vakasına rastlandı. FIFA sıralamasında 151. sırada yer alan ülkenin liginin değeri ise 8 milyon Euro. Devlet başkanı Daniel Ortega, futbolun devam etmesi yönünde karar verirken sporcuları da 'dünya sizi izliyor' diyerek motive ediyor. Futbolcular ise sahaya çıkmak istemiyor.

En pahalı bilet 20 TL

Belarus'ta futbol maçı izlemenin bedeli oldukça düşük. Dinamo Minsk ile Torpedo'nun gelecek hafta sonu oynayacakları maçın bilet fiyatları 10-20 TL arasında değişiyor.