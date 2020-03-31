Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi

İngiliz basını, Mario Lemina'nın 1 yıl daha Galatasaray'da kalacağını ifade etti.

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Dünya corona virüsü salgınıyla uğraşırken, Avrupa'da hemen hemen tüm ligler askıya alınmış durumda. Spor camiasında birçok soru cevap beklerken, kulüpler gelecek planlarını da yapmaya devam ediyor.

''1 yıl daha Galatasaray'a kiralanabilir"

İngiliz basını, Mario Lemina'nın 1 yıl daha Galatasaray'da kalacağını ifade etti. Sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızı kiraladığı Southampton'a olan yakınlığıyla bilinen Daily Echo adlı internet sitesi, "Lemina bu durumda İngiltere'ye dönmez ve 1 yıl daha Galatasaray'a kiralanabilir" ifadelerini kullandı.

"Lemina da Türkiye'de kalmayı çok istiyor"

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada belirsiz bir durumun olduğunun altını çizen İngiliz basını, Lemina'nın Ada'ya dönmek istemediğini yazdı. 26 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha kiralanmasının gündeme olduğu aktarılırken, "Lemina da Türkiye'de kalmayı çok istiyor" açıklaması yapıldı.

Terim'in bankosu

Mario Lemina bu sezon Galatasaray formasını 25 maçta giyip 1 gol atarken teknik direktör Fatih Terim'in en güvendiği isimlerin başında geliyor.