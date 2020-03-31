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20 liraya koronavirüs duası satılıyor din bezirganlığında sınır yok

Dünya koronavirüs belasıyla uğraşırken din bezirganları da boş durmadı. Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen 'Bana Dua Oku' isimli internet sitesi 20 liradan Covid-19 duası satmaya başladı.

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'Bana Dua Oku' isimli bir internet sitesinde 20 liraya 'koronavirüs duası' satıldı. Dini inançları kullanarak koronavirüs fırsatçılığı yapan site, skandalın duyulmasının ardından kendini kapattı. Söz konusu internet sitesinde, satılan koronavirüs duası için açıklama yer alıyor: 

Bağışın kadar virüsten korun ve sevdiklerin de korunsun

"Bağışın kadar virüsten korun ve sevdiklerin de korunsun! Corona Virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Eğer korunmak ve aileni korumak istiyorsan bu duaya ihtiyacın var. Ne kadar çok bağış seni o kadar korur ve diğer hastalıklardan da arındırır."

Cinsel performans duası da var iş bulma duası da

Aynı sitede ayrıca 'cinsel performans artırma duası, iş bulma duası, araba sahibi olma duası, bel ağrısı duası, beladan kurtulma duası, borçtan kurtulma duası ve cennete girme duası' gibi duaların da 'satıldığı' görülüyor.

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