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Ankara'da gözlem altındaki 256 kişi başka yurda sevk edildi

Umre dönüşü Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, yoğunluğu azaltmak amacıyla İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

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Umre dönüşü Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, yoğunluğun azaltılması amacıyla bir başka öğrenci yurduna nakledildi.

14 otobüsle Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na taşındı
Umreden dönen ve 29 Mart'ta tahliyesi planlanan ancak sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle karantina süreleri uzatılan vatandaşlardan 256’sı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 14 otobüsle Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na taşındı.

Her araçta en fazla 20 kişi 
Sağlık kontrolleri tamamlanan vatandaşlar, polis ekiplerinin nezaretinde 14 otobüsle ve her araçta en fazla 20 kişi bulunacak şekilde nakledildi.
Suudi Arabistan'da çalışanlar, seyahat amacıyla yurt dışına gidenler ve umreden dönenlerin de aralarında olduğu kişiler, 3 erli olarak otobüslerden indirilerek tekrar yapılan sağlık kontrollerinin ardından her oda da tek kişi kalacak şekilde öğrenci yurduna yerleştirilecek.

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