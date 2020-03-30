Petrol düştü dolar ve altında yükseliş sürüyor

Petrolün varil fiyatı 2002'den bugüne en düşük seviyeye gerilerken dolar ve altında yükseliş sürüyor. Haftaya yükselişle başlaya dolar 6.60'a dayanırken altının gram fiyatı ise 343 liraya kadar yükseldi.

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Yeni tip koronavirüs piyasaların dengesini de bozdu! Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrolün arzı konusundaki anlaşmazlığı varil fiyatını son 18 yılın en düşük seviyesine indirdi. Dolar ve altının gram fiyatında ise yükseliş sürüyor.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan brent türü ham petrolün varil fiyatı, 23 dolar ile Kasım 2002’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün saat 11:25’te 23.32 dolara kadar düştü. Aynı dakikalarda, ABD’nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de 18.60 dolardan alıcı buldu.

Dolar ve altında yükseliş sürüyor

Piyasaların döviz tarafında ise yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz hafta 6.50'lerde işlem gören dolar, petrolün düşmesi ve diğer etmenlerle birlikte dünya genelinde diğer para birimleri karşısında yükselişe geçti. Dolar gün içerisinde 6.60 direncini test etti. Gram altın ise doların artışıyla birlikte 343 lirayı test etti.