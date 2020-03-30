Fatih Portakal'dan İBB'nin yardım paketine eleştiri

Fatih Portakal, İBB'nin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırladığı ihtiyaç kolilerinin fiyatını beğenmedi.

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Koronavirüs salgınına karşı tedbiren yeni uygulamalar hayata geçirilirken, bir yandan da işini ve gelirini kaybedenler için birçok yardım organizasyonu düzenleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kolisi kampanyası başlattı.

Temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı kolilerin fiyatı da 150 TL olarak belirlendi.

Fiyatı eleştirdi

Fox TV sunucusu Fatih Portokal ise düzenlenen kampanyada, koliler için belirlenen fiyatı beğenmedi.

Düzenlenen kampanyanın iyi bir şey olduğunu söyleyen Portakal, liste bedelinin pahalı olduğunu savundu.

"Bedel pahalı geldi"

Portakal, "Listeye baktim, bir de listenin değerine. Bedel pahali geldi. Listede göremediğim bir şey mi var?" ifadelerini kullandı.