ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 2 bin 513'e yükseldi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre; ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 369 artışla 143 bin 55'e, ölü sayısı 322 artarak 2 bin 513'e ulaştı.

Dünya genelinde ABD'yi 97 bin 689 vakayla İtalya, 85 bin 195 vakayla İspanya takip ediyor.