Taburcu olan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadıklarının bir sınav olduğunu ve bu süreçten çok şey öğrenerek çıkacağını söyledi. Terim'in doktoru Prof. Dr. Ferah Ece ise tecrübeli teknik adamın karantinasının evde devam edeceğini söyledi.Abone ol
Instagram hesabından bir mesaj yayımlayan Fatih Terim, "Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin. Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.
"Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum"
Hastane aşamasını tamamladığını kaydeden Terim, evde kalın çağrısı yaparak şunları kaydetti:
"Bu süreçte başta Prof. Dr. Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime, sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum."
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Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım. Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum. Bu süreçte başta Prof.Dr.Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum...
Fatih Terim'in karantinası devam edecek
Öte yandan; sarı-kırmızılı kulübün resmi televizyonu Galatasaray TV'ye telefonla bağlanan Prof. Dr. Ferah Ece, Fatih Terim'in tedavisinin Sağlık Bakanlığı yönergelerine uygun olarak birçok uzmanın yer aldığı konseyle verildiğini belirtti.
Terim'in 18 Mart'ta koronavirüs testiyle başvurduğunu ve yaklaşık 1 hafta sonra hastaneye yattığını belirten Ece, deneyimli teknik adamın şikayetlerinin azaldığını ancak hala pozitif olduğunu kaydederek şunları aktardı:
"Hocamızın takipleri gayet iyi gitti. Kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonda gerileme görüldü ve şu anda hiç şikayeti yok. Ancak hala pozitif. Bu nedenle de karantina altına aldık hocayı ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda da gerekli olan tetkik ya da tedavileri değiştirmeleri için tekrar hastaneye gelecek. Kendini evde izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak, insanlarla temasında sosyal mesafeye özen gösterecek ve kendinde yeni gelişebilecek şikayetleri muhakkak takip edip bizimle irtibat halinde kalacak. Biz de bu arada tekrar bazı tahlilleri evden yürütüyor olacağız."