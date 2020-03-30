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Rusya Devlet Başkanı Putin'den koronavirüs açıklaması

Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ülkede alınan 'aşırı' tedbirleri desteklediğini belirterek, “Virüse yönelik bazı tedbirler aşırı gelebilir, ancak sonradan pişman olmaktan iyidir” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın bölge yönetim temsilcileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19’un Rusya’da önemli oranda yayılmasının önlendiğini savunan Putin, “Bu başarı ağırlıklı olarak epidemiyoloji uzmanlarımıza ait. Onların tüm tavsiyelerine katı bir şekilde uyulmak zorunda” diye konuştu.

Virüsün toplumun geneline yayılmaması için gerekli adımların atıldığını ifade eden Putin, “Ancak diğer ülkelerin de deneyimlerinden faydalanarak tüm bölgelerde gerekli eğitimlerin, çalışmaların yürütülmesi ve daha fazla virüs tanı merkezinin kurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Moskova bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması dahil bazı 'sert' önlemlerin alınmasını desteklediğine işaret eden Putin, “Bu durumda gereken tüm tedbirleri almak lazım. Virüse yönelik bazı tedbirler aşırı gelebilir, ancak sonradan pişman olmaktan iyidir” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, virüsle mücadelede en önemli konunun, virüsün dağıtım kaynaklarını sınırlandırmak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Mücadele kapsamında hastanelerdeki yatak, tıbbi ekipman ve vantilatör kapasitesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Virüse karşı kullanılan ilaçların rezervlerinin oluşturulması ve doktorların maaşlarının zamanında ödenmesi de önem arz ediyor. Ayrıca gıda ürünlerinin fiyatlarında artış yaşanmaması için bölge yönetimlerinin konuyu yakından takip etmeleri şart.”

Ülkede salgın nedeniyle önlemler artıyor

Moskova Belediyesi, daha önce alınan önlemlere uyulmaması nedeniyle tedbirleri sıkılaştırma kararı almıştı. Yeni tedbirlere göre, bugünden itibaren tüm başkent sakinleri, yaş gözetmeksizin evde kendini karantinaya alacak.

Rus hükümeti de bir süre önce ülkeden yapılan tüm uluslararası uçuşları durdurmuş, kara ve denizden sınır geçişlerinin 30 Mart'tan itibaren geçici süreliğine kapatılmasına karar vermişti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden bugün yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinde vaka sayısının 1.836'ya, ölü sayısının ise 9'a yükseldiği kaydedilmişti.

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