ABD'li sanatçı Della Miles'ten 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
ABD’li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaparak destek verdi.Abone ol
Daha önce, Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına giden, göçmen çocuklar için Eskişehir’de sahne alan, Şeb-i Arus törenlerinde ilahi söyleyen ve Elazığ’daki depremzedeler için konser sözü veren ABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.
Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı.
"Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle''
Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE YERLEŞİP MÜSLÜMAN OLMUŞTU
Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li Della Miles, Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olmuştu. Dalyan'a yerleşerek çiftlik hayatı süren Della Miles, şarkıcılık kariyerine de devam ediyor.
Müslüman olmasını Della Miles şöyle anlatmıştı:
-İslam ise sevgi ve hoşgörü dini. Bir kedi incinmesin, uyanmasın diye kıyafetini kesen Hz. Muhammed'in inancını benimsemek beni çok mutlu ediyor. Verdiğim karardan dolayı son derece huzurluyum. Allah beni hayatımın en güzel günlerinde İslam ile ödüllendirdi"