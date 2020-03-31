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Mesut Özil'in babalık sevinci

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu.

"Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi''
Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.

"Arsenal ailesine hoşgeldin Eda''
Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Mesut ve eşi Amine Özil tebrik edilerek, "Arsenal ailesine hoşgeldin Eda." denildi.

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