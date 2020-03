İlber Ortaylı sağlık çalışanlarıyla görüntülü görüştü: AB bitecek

TARİHÇİ ve yazar Prof Dr. İlber Ortaylı, koronavirüsle mücadele eden Eyüpsultan Devlet Hastanesi personeliyle görüntülü konuşarak, çalışanlara moral ve destek verdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı koronavirüsüne karşı mücadele eden Eyüpsultan Devlet Hastanesi personellerini görüntülü aradı. Konuşmaya tüm çalışanlara şükranlarını sunarak başlayan İlber Ortaylı, sağlıkçılara karşı yapılan şiddet olaylarını anımsatarak güvenlik açısından bir sorun yaşadıklarında kendisine bildirmelerini istedi.

''Türkiye'ye salgın ilk defa gelmedi''

Ortaylı, "Dünyadaki ekiplere baktığımızda aranızda çok fark var. Sizler öndesiniz, çok değerlisiniz. Türkiye'ye salgın ilk defa gelmedi daha önce de geldi ancak böylesi gelmedi." diyerek salgının yayılmasıyla ve Türkiye'de yaşanan salgınlarla ilgili bilgiler verdi.

''Çok kritik bir noktadayız"

Salgının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade eden Ortaylı, "İleride daha iyi bir Türkiye olacak. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Daha iyi insanlarla ittifak kuracağız. Çok kritik bir noktadayız" dedi.





“Avrupa Birliği bitecek”

Yeni tip korona virüs salgınının ardından dünyanın değişeceğini söyleyen Ortaylı, “Dünyayı değiştirecek. İnsanlar birbirlerine daha tutkun olacaklar. Bazı mesleklerin itibarı arttı, artacak. Öyle de olmasını istiyoruz. Belki de sevgili doktorlarımız artık Amerika’ya İngiltere’ye kapak atmak isteyenler olursa 2-3 kere falan düşünecekler bunlar çok önemli şeyler. Avrupa Birliği bitecek. Yani Almanya, Avusturya, Hollanda gibi bir dar blok kendi içinde kalabilir ama İtalya, İspanya ve biz bu gruba girmeyeceğiz çok açık. Biz başka bir şey olacağız bunu göreceksiniz” şeklinde konuştu.





“Lütfen şikayetlerini bana bildirin, ben bunları not edip ne zaman söyleneceğini bilirim”

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için, “Doğrudan doğruya tımarhanelere kapatılmaları için bir kampanya açmak istiyorum” diyen Ortaylı, “Yani bu tip insanları derhal hastanelerde kliniklerde gözaltına almak lazım. Artık orada hekimler karar verir ne yapılacağına. Bunun üzerinde durmamız lazım. Problemlerin bu kadar olmadığınız biliyoruz. Büyük bir fedakarlıkla canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz bunu insanların unutmaması lazım. Sadece görenlerin değil görmeyenlerin bilmeyenlerin de. Benim vazifem her zaman bunu belirtmek olacak. Lütfen şikayetlerini bana bildirin. Ben bunları not edip ne zaman söyleneceğini bilirim” diye konuştu.

"İstediğiniz zaman beni arayın''

Sağlık çalışanlarıyla telefon numarasını paylaşan Ortaylı, "İstediğiniz zaman beni arayın. Telefonum her zaman açık" diyerek görüşmesini sonlandırdı.