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Moussa Sow'dan Galatasaray itirafı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow, derbide Galatasaray'a karşı attığı golü unutamadığını söyledi.

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Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Moussa Sow, beIN SPORTS'a konuk oldu. 

Şimdilerde Paris'te bulunduğunu ve Covid-19 sebebiyle durumun kötü olduğunu söyleyen Sow, "Dünyanın geri kalanına benzer bir durum var. Günlük hayatı etkileyen büyük bir problemle karşı karşıyayız. İstenen gibi, evimde hayatıma devam ediyorum." dedi.

''İtalya'ya gitmeyi düşünüyordum ama gerçekleşmedi''
Bir yıl daha futbol oynamak istediğini söyleyen Sow, "Ocak'ın sonuna doğru İtalya'ya gitmeyi düşünüyordum ama gerçekleşmedi. Bundan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Bir yerle 1 yıl daha sözleşme imzalamak istiyorum. Ondan sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de çok iyi anlar yaşadım"
"Kalbimin kulübü Fenerbahçe. Kalbimdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek" diyen Sow, "Fenerbahçe'de çok iyi anlar yaşadım. Çok çok güzel yıllarım oldu. Çok mutlu olduğum, çok üzüldüğüm anlar oldu. Kupalar kazandım. Türkiye Ligi'ni kazandım, Türkiye Kupası'nı kazandım, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım" diye konuştu.

Galatasaray'a attığı golü unutamıyor
Derbide Galatasaray'a karşı attığı golü unutamadığını söyleyen Sow, sözlerini 'herkesin evde kalmasını rica ediyorum' diyerek tamamladı. 

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