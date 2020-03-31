HABER /  YEREL

AĞRI - Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama

Demirören Haber Ajansı

AĞRI'nın Doğubeyazıt İlçesinde Gürbulak Sınır Kapısında İran'dan gelen Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında alevler yaklaşık 40 metreye yükseldi.

Abone ol

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğalgaz boru hattında bugün saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Türkiye'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, alevler gökyüzüne yükseldi.

Panik yaşandı
Patlama sonrası alevlerin yükseldiği doğalgaz boru hattındaki yangın çevre köylerden de görüldü. Patlamanın etkisi ile çevre köylerde oturanlar büyük bir panik yaşadı.

Gaz akışı vana kapatılarak kesildi
Yangınla ilgili görevliler boru hattında tedbir aldı. İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yangında doğalgaz boru hattının gaz akışı vana kapatılarak kesildi. Boru hattındaki yangını söndürmek için hattaki gazın bitmesinin beklendiği kaydedildi.



Yangının nedeni araştırılıyor
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğalgaz boru hattındaki patlama ve ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
70 bin mahkuma evde koronavirüs izni geliyor
İlber Ortaylı sağlık çalışanlarıyla görüntülü görüştü: AB bitecek
Fatih Portakal'dan İBB'nin yardım paketine eleştiri
Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz
İtalya'da ölenlerin sayısı 11 bini geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Moussa Sow'dan Galatasaray itirafı
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Ankara'da gözlem altındaki 256 kişi başka yurda sevk edildi
KKTC'den gelen 332 kişi daha Karaman'da karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı açıkladı 18 şehirde 39 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası var
Yorumlar 1 yorum