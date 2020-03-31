20 liraya koronavirüs duası satılıyor din bezirganlığında sınır yok
Dünya koronavirüs belasıyla uğraşırken din bezirganları da boş durmadı. Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen 'Bana Dua Oku' isimli internet sitesi 20 liradan Covid-19'dan korunma duası satmaya başladı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınını dini istismar etmek için kullanan din bezirganları türedi. 'Bana Dua Oku' isimli bir internet sitesinde 20 liraya 'koronavirüsten korunma duası' satılmaya başlandı. Sitenin aynı zamanda, cinsel gücü artırma, iş bulma duası, araba sahibi olma, cennete gitme gibi dualar da satıyor. Tüm dualar tek fiyat. Ancak aynı duayı ne kadar satın alırsan o kadar çok seni koruyor!
'Bana Dua Oku' isimli bir internet sitesinde 20 liraya 'koronavirüs duası' satıldı. Dini inançları kullanarak koronavirüs fırsatçılığı yapan sitede satılan koronavirüs duası için açıklama yer alıyor:
Bağışın kadar virüsten korun!
"Bağışın kadar virüsten korun ve sevdiklerin de korunsun! Corona Virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Eğer korunmak ve aileni korumak istiyorsan bu duaya ihtiyacın var. Ne kadar çok bağış seni o kadar korur ve diğer hastalıklardan da arındırır."
Cinsel performans duası da var iş bulma duası da
Aynı sitede ayrıca 'cinsel performans artırma duası, iş bulma duası, araba sahibi olma duası, bel ağrısı duası, beladan kurtulma duası, borçtan kurtulma duası ve cennete girme duası' gibi duaların da 'satıldığı' görülüyor.