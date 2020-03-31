20 liraya koronavirüs duası satılıyor din bezirganlığında sınır yok

Bağışın kadar virüsten korun!

"Bağışın kadar virüsten korun ve sevdiklerin de korunsun! Corona Virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Eğer korunmak ve aileni korumak istiyorsan bu duaya ihtiyacın var. Ne kadar çok bağış seni o kadar korur ve diğer hastalıklardan da arındırır."