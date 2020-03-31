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Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan rakam

İngiliz medyası, Fenerbahçe’nin eski hocası Phillip Cocu’nun çalıştırdığı Derby County’nin Ferdi Kadıoğlu’na talip olduğunu yazdı.

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Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamasa da oyuna girdiği anlarda kalitesini gösteren Ferdi Kadıoğlu'na talip var. İngiliz medyası, Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı.

13 milyon sterlin
Haberde, Championship ekibinin Ocak ayında genç futbolcu için yaptığı teklifin kabul edilmediği, bunun üzerine kulübün 13 milyon sterlinlik yeni bir teklife hazırlandığı iddia edildi.

En pahalı transfer olacak
Ferdi Kadıoğlu bu bonservis bedeliyle İngiltere'ye giderse Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.

Satışına sıcak bakılıyor
Genç yıldız bu sezon 4 gol atarken 3 asist yaparken Ali Koç ve ekibi, mali şartlar gereği Ferdi'nin satışına sıcak bakıyor.

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