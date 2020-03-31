Dolarda yüksek seviyeler! Aniden fırladı işte son durum

Önceki gün 6.47'den başlayan dolar/TL'nin tüm dünyada güç kazanmasıyla gün içinde 6.57'ye kadar yükseldi. Dolar bugüne de 6.5832 seviyesinden başladı.

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Dün doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0.5 yükseldi. Bunun yanında ilk çeyreğin sonuna gelmemiz sebebiyle kurumsal dolar talebinde de artış yaşandı.

Yukarı yönlü trend

Dolar koronavirüs salgını sebebiyle yukarı yönlü trendini devam ettiriyor. Dolar/TL güne bu gelişmelerin gölgesinde 6.5832'den güne başladı. Euro ise 7,22 seviyesinden işlem görüyor.

Son durum nasıl?

Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 780 bini, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bini aştı. ABD 164 binle dünyada en fazla vakaya rastlanan ülke olurken, bu durum ABD varlıklarına olan ilgiyi azaltmıyor.

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