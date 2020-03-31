Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020 Erdoğan'ın net maaşı kaç para?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası çok önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgını sonrası milli dayanışmaya dikkat çeken Erdoğan kampanya başlattı ve 7 aylık maaşımı bağışladım dedi. Peki Erdoğan'ın maaşı ne kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını kim öder?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle birçok çalışanın mağdur olmasını önlemek için biz bize yeteriz dedi ve kampanya başlattı. Bakanlara, liderlere, iş adamlarına seslenen Erdoğan ben de 7 aylık maaşımı bağışladım diyerek kampanyaya katılım istedi. Peki Cumhurbaşnaı Erdoğan 2020 yılında ne kadar maaş alıyor, 7 aylık maaşı ne kadar ediyor?

2020 CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net maaşı 81 bin 250 lirayadır. Ortalama maaştan hesaplayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 568 bin 750 TL .bağışlamış olacak.

BAKANLAR NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Kampanyaya destek veren bakanların ise aylık maaşları net 25 bin TL düzeyinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre kimi üçer kimi altışar maaş ve kimi de daha yüksek tutarlar olmak üzere bakanlar kampanyaya toplamda 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulundu