Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti

85 bin 195 vakanın görüldüğü İspanya; 63 bin 929 vakanın görüldüğü Almanya; 41 bin 495 vakanın görüldüğü İran; 40 bin 174 vakanın görüldüğü Fransa; 22 bin 141 vakanın görüldüğü İngiltere; 15 bin 526 vakanın görüldüğü İsviçre; 11 bin 899 vakanın görüldüğü Belçika; 11 bin 750 vakanın görüldüğü Hollanda; 10 bin 827 vakanın görüldüğü Türkiye, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.