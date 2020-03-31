Erdoğan Uludağ kimdir aslen nereli Erdoğan Uludağ eşi ve çocuğu

Türkiye'nin esrarengiz yardımseverinin Erdoğan Uludağ olduğu geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Yardımlarını gizli yapmayı tercih eden iş adamı Erdoğan Uludağ yerli Robin Hood ve hızır olarak adlandırılıyor. Peki Erdoğan Uludağ kimdir, aslen nereli, eşi Vildan Uludağ kimdir?

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Hayırseverliği ile nam salan iş adamı Erdoğan Uludağ kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Bakkallardaki yoksulların borçlarını ödeyen, kapılara para bırakan kişinin Erdoğan Uludağ olduğu iddia edildi. Kamuoyunda Hızır ve modern Robin Hood olarak anılan yardımseverin ise gerçekte o olmadığını söyleniyor. Haluk Levent 'Ben o kişiyi tanıyorum, asla adının açıklanmasını istemiyor' dedi.

Erdoğan Uludağ da esrarengiz hayırsever gibi yoksulların yardımına koşan bir isim. 43 yaşında olan Erdoğan Uludağ, bakkallarda veresiyeleri kapatıp, yoksul öğrencilere burs veriyor. Haluk Levent'in kurduğu Ahbap derneği ile bir çok yardımda bulunan Erdoğan Uludağ'ın eşinin ismi Vildan Uludağ... Çiftin Yiğit Uludağ isminde bir oğlu var.

Tekstil sektöründe iş yapan Erdoğan Uludağ 43 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor.

Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformu ile birlikte bir çok projede yer aldı.

Gerçek ismini bilmiyorlar

Borç defterlerindeki hesaplarını kapattığı bakkallarla, borçlarını ödediği ailelerin kendisini gerçek ismiyle tanımadığını söyleyen Erdoğan Uludağ, Sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Platformu ile tanıştıktan sonra ismini açıklamaya karar verdiğini söyledi.

Haluk Levent: Sen bunu saklarsan insanlar seni örnek alamaz

Erdoğan Uludağ, "Yaptığım yardımlar iki yıl öncesine kadar bende saklıydı. Ancak Haluk Levent ile tanıştıktan sonra kendisi bana 'Bir dakika bu böyle olmaz. Sen bunu saklarsan insanlar seni örnek alamaz. Gençler seni rol modeli alamazlar" dedi. Şu ana kadar ne kadar yardımda bulunduğunu bilmediğini de söyleyen Uludağ, başka Robin Hood'ların da olduğunu kaydetti.