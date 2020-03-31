HABER /  SAĞLIK

Baykar Müdürü Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Solunum cihazının yerli kaynaklarla üretilmesi koronovirüsle mücadelede önemli bir yer alacak.

Abone ol

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solunum cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun'dan dayanışma kampanyasına gelen eleştirilere cevap ucuz hesaplar
Sevgilisi evinde ölü bulunan doktordan koronavirüs fırsatçılığı
Dolarda yüksek seviyeler! Aniden fırladı işte son durum
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim yorumu
AĞRI - Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama
70 bin mahkuma evde koronavirüs izni geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Patlıcan sapının faydaları kabızlık problemini ortadan kaldırıyor!
DSÖ'den maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
Koronavirüsün bulaşmadığı iki lig
TOBB'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 10 milyon lira destek
Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020 Erdoğan'ın net maaşı kaç para?
İçişleri Bakanlığı açıkladı 18 şehirde 39 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası var
Yorumlar