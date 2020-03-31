DSÖ'den maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı önlem amaçlı kullanılan maskelere ilişkin ezber bozan açıklamaya imza attı. DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, "Tavsiyemiz; kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız" diye konuştu.Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağız koruyucu maskelerin genel kullanımının koronavirüsün yayılmasına karşı verilen mücadeleye bir yararının bulunmadığını açıkladı.
"Bir getirisi yok"
DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, maske kullanımının bir getirisi olduğuna dair bir işaret bulunmadığını belirterek "daha ziyade maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini ve bu durumda maskenin ek riskler yarattığını" kaydetti.
Bu nedenle tavsiyemiz; kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız.
Çekya ve Avusturya da zorunlu
Maske kullanımı koronavirüsle ilgili en tartışmalı konular arasında yer alıyor. Avusturya Pazartesi günü süpermarketlerde alışveriş sırasında maske takma zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Çekya da kamusal alanda maske kullanmayı zorunlu hale getirmişti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti