Ahmet Hakan İstanbul'daki o olaya isim buldu: Organize dangalaklık!

İstanbul'da dün yaşanan İETT otobüsünde sıkış tepiş yolcu taşınıyor tartışması sürüyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, olayın neresinden bakarsanız bakın organize bir kötülük olduğunu yazdı...

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İSTANBUL'da pazar günü sabahın erken saatinde İETT'ye ait bir otobüste üst üste yolcuların taşındığını gösteren görüntüler iki gündür tartışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kumpas' deyip "Lanet olsun böyle siyasete" diye isyan ettiği görüntüler için Hürriyet gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Organize dangalaklık" dedi.

"İstanbul’un orta yerinden bir iddia yükseldi. Çok tuhaf bir iddia... İddia şu: Güya sayıları 40-50 civarında olan bir grup “AK trol”... Örgütlenmişler, pazar günü sabahın altısında bir durakta buluşmuşlar ve gelen ilk belediye otobüsüne doluşmuşlar. Amaçları şuymuş: 'Otobüsler tıklım tıklım, Ekrem İmamoğlu durumu idare edemiyor' algısı yaratmak." hatırlatması yapan Ahmet Hakan şöyle devam etti:

Organize Kötülük değil, Organize Dangalaklık!

"Virüse yakalanmayı ve virüsü bulaştırmayı göze alarak böyle bir organizasyon yapmak... “Organize kötülük” değil, tam anlamıyla “organize dangalaklıktır”.... Öyle bir dangalaklıktır ki “Herkes evlerine kapanmışken pazar günü sabahın köründe nereye gidiyor bunlar?” sorusunun akıllara gelebileceğini bile hesaba katmamıştır."

AK Parti'ye zarar vereceğini hesap edememişler

"Öyle bir dangalaklıktır ki pazar günü sabahın köründe bu kadar insanın işine gücüne gidiyor olmasının, İmamoğlu yönetimindeki belediyeden ziyade AK Parti hükümetini zor durumda bırakacağını hesaba katmamıştır. İnanılır gibi değildir yani. Benim aklım almıyor en azından."

Şoförün yola devam etmesi de organize dangalaklık

Şoförün o kadar kalabalığa rağmen otobüsü kenara çekip yetkilileri aramamasının da organize dangalaklığın bir diğer yanı olduğunu belirten Ahmet Hakan yazısını şöyle bitirdi: "Hiç ama hiç merak etmeyin: Bu virüs var ya bu virüs... Bu türden tartışmaların tümünü söküp atacak dünyamızdan. Ezip geçecek bu tür fasaryaları... Her şey bittiğinde bu tür dangalaklıklar da bitecek."