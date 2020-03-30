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Ekrem İmamaoğlu 'İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin' dedi

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı tartışılırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. "Tehlikenin yüzde 60'ı İstanbul'da" diyen İmamoğlu, "Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada "Tehlikenin yüzde 60'ı İstanbul'da. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-  İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15’i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

-  En büyük lojistik güç belediyeler. Yenikapı ve Maltepe sahra hastanesi kurulabilecek alanlar.

-  Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil.

 - Belediyelerimiz faturalarla ilgili kesinti yapmayacağını açıkladı. Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz.

-  İstanbul’un en büyük ihtiyacı, vatandaşlarımızın temel ihtiyacı. Biz 250 bin aileye sosyal yardımda bulunuyoruz. Bu süreçte 50 bini aşan yardım talebi dana aldık. Bu taleplerin büyüyeceği ortada.

'Artık Türkiye'nin bütün konuları millidir'

-  Berberlerimiz, gündelik kazançla evine ekmek götürenler evine kapanmış durumda. İşsiz kalan insanlarımız var. Turizm sektörü kayıp durumda. Bütün bu konuların seferberlik anlamında bütünüyle masaya yatırılıp değerlendirilmeli. Türkiye’nin artık bütün konuları millidir. Siyasi dayanışmayı gösterme zamanıdır.

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