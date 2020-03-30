Türkiye'de karantinaya alınan köyler! Sivas ve Giresun'un köyleri de var
TÜRKİYE'de 8 ilde 10 köy ve mahalle karantinaya alındı. Bu köyler Çanakkale, Çankırı, Giresun, Gümüşhane, Kütahya, Sivas ve Yozgat'a bağlı.
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, büyük şehirlerdeki covid vakaları köylerde görülmeye başlandı. Sivas, Yozgat, Kütahya, Gümüşhane, Gürisen, Çankırı ve Çanakkale'ye bağlı 10 köy karantinaya alındı. Malatya'da ise bazı mahalleler karantinaya sokuldu. Vaka tespit edilen mahalle veköylere giriş ve çıkışlar durduruldu. İşte Türkiye'nin köylerinde korona vakaları:
Çanakkale : Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Çankırı : Çankırı'da Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün karantinaya alındığı bildirildi. Köy giriş çıkışlarında jandarma tarafından tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Toplum Sağlığı Merkezi personelimiz tarafından da köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup süreç, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Giresun
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinin Karadikmen köyünde koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.
Gümüşhane
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" ifadesine yer verildi.