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Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı polis tabutların kapaklarını açıp kontrol etti

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’da, mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içlerini tek tek kontrol etti.

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Adıyaman mezarlıktan yükselen kadın çığlıklarının tedirginliğini yaşıyor. Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

Polisler mezarlıkta arama yaptı

Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı. Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutlarında kapaklarını açarak inceledi.

Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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