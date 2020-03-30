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Tabip Odası açıkladı Ankara'da 18 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Ankara Tabip Odası, Ankara’da 18 sağlık çalışanın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Ankara Tabip Odası'ndan (ATO) yapılan açıklamada, "Ankara'da PCR testleri pozitif 17 ve biri hızlı testi pozitif olmak üzere toplam 18, Covid-19 tanısı alan sağlık emekçisi vardır" ifadeleri kullanıldı. ATO'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

- Öncelikle Sağlık Bakanlığı’nı şeffaf olmaya, doğru bilgiyi toplumun tüm kesimleri ve sağlık çalışanlarıyla paylaşmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanları doğru bilgi sahibi olduğu olduğu kadar kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını koruyabilirler.

- Pandemi ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının düzenli olarak testlerinin yapılması ve koruyucu ekipmanlarının eksiksiz sağlanması talebimizi tekrarlıyoruz.

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