Kemal Kılıçdaroğlu çifte yasak istedi tam desteğe hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini vurgulayarak "İşçi çıkarma yasağı getirilsin. Yasal desteğe ihtiyaç olması halinde tam destek vermeye hazırız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 131 kişinin ölümüne neden olan koronavirüse ilişkin Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

"Testler gecikti"

Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin "Vatandaşı mağdur etmemeliyiz. İktidar önlem almakta önemli zafiyet gösterdi. Testler gecikti, sınırların kapatılması gecikti, ulaşım kısıtlaması gecikti. Bugün geldiğimiz noktada; geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açık." dedi.

Fatura ödemeleri ertelenmeli

AK Parti'ye çağrı yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yasal desteğe ihtiyaç olması halinde (salgın hastalık süresince işçi çıkarma yasağı vs.) bu kararların alınması için tam destek vermeye de hazırız. İl İdaresi Kanunu ve Hıfzıssıhha Kanunu sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi veriyor. Hazine garantili köprü, tünel, yol, hastane, havalimanı vb. işletmelerin işleticilerinin de fedakarlık yapmasını bekliyoruz. Bu kapsamda döviz kuruna endeksli ödemelerin doğrudan Türk lirasına çevrilerek bir yıl süreyle ertelenmesi, geçiş garantisinin askıya alınması işleticilerin de yapmak isteyeceği bir fedakarlıktır. Herkes fedakarlık yapmalı. Bu kapsamda abonelerin fatura ödemeleri, faizsiz olarak salgının kontrol altına alındığı tarihe kadar ertelenmeli. Vatandaşlara bu zor günleri atlatmak için her türlü devlet desteği bir an önce verilmeli."