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Sergen Yalçın 5 futbolcunun üstünü çizdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği raporda 4 kiralık futbolcuyla yolların ayrılması gerektiğini ifade ederken genç golcünün ise başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesini istedi.

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Corona virüs salgını nedeniyle ligler ertelense de Beşiktaş yönetimi yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ önceki gün telekonferansla yaptıkları toplantıda yeni dönem için alınacak ve gönderilecek oyuncular konusunda fikir alış verişinde bulundular.

Kiralık futbolcular gönderilecek
Hürriyet'in haberine göre; toplantıda, kiralık sözleşmeleri bitecek olan Diaby, Rebocho, Elneny ve kaleci Karius’la yolların ayrılması, genç golcü Güven Yalçın’ın ise tecrübe kazanması için bir Süper Lig ekibine kiralanması kararı çıktı.

3 futbolcuyla pazarlık
Yönetim ayrıca sözleşmeleri sona erecek olan Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül ile de masaya oturacak. Bu üç isimle de devam etmek isteyen yönetim buna karşın içinde bulunduğu şartlar gereği pazarlıkta bir tavan fiyat belirleyecek ve kabul etmeyenle el sıkışarak yollarını ayıracak.

“Dönem fedakarlık dönemi''
Başkan Ahmet Nur Çebi, “Dönem fedakarlık dönemi... Kulübün içinde bulunduğu durumu tüm oyuncularımız biliyor. Bizden önceki yönetimden alamadıkları prim ve maaşları da biliyorlar. Geldiğimizde tüm oyuncuların parasal sıkıntılarını çözmeye çalıştık ve ödemeler yaptık. Bu nedenle transferde daha akıllı ve hesaplı davranacağız” dedi.

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