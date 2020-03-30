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Ligler ne zaman başlayacak? Nihat Özdemir UEFA'yı işaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in geleceği hakkında yapılan spekülasyonlara açıklık getirdi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'deki bütün spor branşları ertelendi. En çok da merak edilen futbolda liglerin ne zaman başlayacağı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaptığı konuyu köşesine taşıdı. Fatih çekirge sordu Nihat Özdemir, merak edilen sorulara yanıt verdi. 

TFF olarak şu anda durum nedir?
“Şu anda bütün binayı neredeyse boşalttık. Nöbetçi usulü çalışıyoruz.”

 Bu durumda ligler ne olacak?
“Hep birlikte gözlüyoruz.”

Yani yazın ligler oynanabilir mi?
“Şu anda dünyaya bakıyoruz. UEFA’nın alacağı kararlar, elbette bizim ülkemizdeki durum... Bunlar düzelmedikçe, netleşmedikçe karar alınamaz.”

Bir daha soruyorum: Yani size göre muhtemel bir tarih bile mi yok?
“Belirsiz, belirsiz, belirsiz... Ne desek boşuna olur. Dünyaya ve ülkemize bakıyoruz. Nasıl seyredecek göreceğiz. Yaşanan olay çok ciddi. Sonuçları da ortada. Karar almak öyle kolay değil.”

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