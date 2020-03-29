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Yavuz Bahadıroğlu olay paylaşımını sildi

Yazar Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'de ekrana gelen "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi için Diriliş ve Abdulhamit adlı dizilerinin rövanşı olduğunu ileri sürdü. Bahadıroğlu, bunun hesabının iktidardan sorulacağını ileri sürdü.

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Yazar Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'de ekrana gelen "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisine tepki gösterdi. Bahadıroğlu sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine tweetini silerek yanlış anlaşıldığını söyledi.

Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'in yeni dizisi "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı dizinin son yıllarda ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran Diriliş ve Abdülhamit gibi Osmanlıyı sevdiren dizilerin Kemalistlerin rövanşı olduğunu ileri sürdü. 

Sosyal medyadan tepki yağdı

Yavuz Bahadıroğlu'nun bu tewetine kısa sürede tepki yağdı. Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Yavuz Bahadıroğlu'nun nifak tohumları ektiğini söylerken ekonomist Şevket Apuhan, Bahadıroğlu'nun Atatürk'e saldırıp hükümeti tehdit ettiğini iddia etti. MHP eski Milletvekili Sinan Oğan ise Bahadıroğlu'nun ruhunu karanlığa teslim ettiğini ileri sürdü.

Bahadıroğlu o tweetini sildi

Gelen tepkiler üzerine tweetini silen Yavuz Bahadıroğlu, ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Bahadıroğlu, Ülkücülerin tepkilerine ise "Konuya hassas yaklaşan Ülkücü camia ile kardeşlik bağlarımız var" ifadesini kullandı.

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