Yavuz Bahadıroğlu olay paylaşımını sildi
Yazar Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'de ekrana gelen "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi için Diriliş ve Abdulhamit adlı dizilerinin rövanşı olduğunu ileri sürdü. Bahadıroğlu, bunun hesabının iktidardan sorulacağını ileri sürdü.Abone ol
Yazar Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'de ekrana gelen "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisine tepki gösterdi. Bahadıroğlu sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine tweetini silerek yanlış anlaşıldığını söyledi.
Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'in yeni dizisi "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı dizinin son yıllarda ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran Diriliş ve Abdülhamit gibi Osmanlıyı sevdiren dizilerin Kemalistlerin rövanşı olduğunu ileri sürdü.
Sosyal medyadan tepki yağdı
Yavuz Bahadıroğlu'nun bu tewetine kısa sürede tepki yağdı. Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Yavuz Bahadıroğlu'nun nifak tohumları ektiğini söylerken ekonomist Şevket Apuhan, Bahadıroğlu'nun Atatürk'e saldırıp hükümeti tehdit ettiğini iddia etti. MHP eski Milletvekili Sinan Oğan ise Bahadıroğlu'nun ruhunu karanlığa teslim ettiğini ileri sürdü.
Bahadıroğlu o tweetini sildi
Gelen tepkiler üzerine tweetini silen Yavuz Bahadıroğlu, ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Bahadıroğlu, Ülkücülerin tepkilerine ise "Konuya hassas yaklaşan Ülkücü camia ile kardeşlik bağlarımız var" ifadesini kullandı.
Son twitimin bazı yanlış anlamalara ve yargılara yol açmasına üzüldüm. Maksadı aşan şekilde anlaşıldığı için tweetimi sildim. Tek dileğim dizilerde tarihi gerçeklere sadık kalınmasıdır. Konuya hassas yaklaşan ülkücü camia ile kardeşlik bağlarımız vardır.— Yavuz Bahadıroğlu (@Y_Bahadiroglu) March 29, 2020