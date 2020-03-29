Dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu

İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

29 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum:



Türkiye’de şu ana kadar toplam 65.446 test yapılmış olup, 9.217 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 131 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 105 hasta iyileşmiştir pic.twitter.com/UMiJcShyy6