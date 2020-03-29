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İngilizlerden Mario Lemina için flaş iddia

İngiliz medyası, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina için flaş bir iddia ortaya attı.

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Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosunda tutmak istediği isimlerin başında Mario Lemina geliyor. Sarı kırmızılı yönetim, sezon başında Southampton'dan kiralanan Lemina'nın bir sene daha kalmasını istiyor.

Bulundukları ülkeleri terk etmeyecek
Lemina'nın Galatasaray ile kiralık sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor. Ancak İngiltere'den transfer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. The Daily Echo sitesinin haberine göre, Southampton'dan yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilen futbolcular corona virüs nedeniyle bulundukları ülkeleri terk etmeyecek.

'Sakın İngiltere'ye dönmeyin'
Southampton, aralarında Mario Lemina'nın da bulunduğu kiralık futbolcularına 'Sakın İngiltere'ye dönmeyin' uyarısında bulundu. Lemina'nın dışında Guido Carrillo, Wesley Hoedt ve Callum Slattery gibi isimler de bulunuyor.

Bir yıl daha kulübe gelmeyecek
Haberde ayrıca Southampton'ın bu futbolcuların satışından gelir elde etmek istediğini ancak corona virüs nedeniyle bir yıl daha kulübe gelmemelerini istediğini belirtti.

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