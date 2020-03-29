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Ankara'da market ve pazar yerlerine çocukların girmesine yasak

Ankara Valiliği, corona virüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında market ve pazar yerlerine çocukların girmesini yasakladı.

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Ankara Valiliğince, pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi ile internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.

Market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır"


''İnternet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır''
Öte yandan internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşınmasının yasaklandığı belirtilerek, şöyle denildi: "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilimizde, taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır."

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