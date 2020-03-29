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Kumarbazları koronavirüs de korkutamadı yine basıldılar

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 94 kişiye işlem yapılırken 7 iş yeri mühürlendi. Bu işyerlerinden en dikkat çekeni para karşılığı kumar oynatan bir kahvehane oldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı. Polis, kentte 00.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde Pendik, Beylikdüzü, Kağıthane, Esenler, Sultanbeyli, Güngören'de kurallara uymayan iş yerlerini mühürledi. İş yerlerinde bulunan 21 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uygulandı.

Tuzla'da seyahat kısıtlamasına aykırı hareket eden 51 kişiye, Eyüpsultan'da toplu taşıma uygulamasını ihlal eden 2 kişiye, Esenler'de park ve piknik alanı denetiminde 12 kişiye, Bayrampaşa'da izin belgesiz şehirler arası taşımacılıktan 1 kişiye, Sancaktepe'de kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 4 kişiye ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde toplam 94 kişiye işlem yapılırken 7 iş yeri mühürlendi ve 1 araç trafikten men edildi. Toplam 54 bin 174 lira idari para cezası uygulandı.

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