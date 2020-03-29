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Cristiano Ronaldo'ya annesinden iyi haber

Koronavirüs nedeniyle kendisi ve ailesini korumak için Portekiz'deki villasında karantinaya giren Cristiano Ronaldo'ya felç geçiren annesinden iyi haber geldi.

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Futbol hayatına İtalya'nın Juventus takımında devam eden Cristiano Ronaldo, felç geçiren annesi Dolores Aveiro'nun iyileştiğini ve hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Annesi taburcu edildi
Cristiano Ronaldo, Mart ayında annesi Dolores Aveiro'nun felç geçirdiğini ve büyük bir üzüntü yaşadıklarını açıklamıştı. Portekizli yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile müjdeyi verdi ve annesinin hastaneden taburcu edildiğini söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Feeling very thankful to have my mum home from hospital and recovering. Look after your families and loved ones. #stayhomesavelives

Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ()


''Annemin hastaneden eve dönmesi sebebiyle minnettarım''
Portekizli yıldız Ronaldo, ''Annemin hastaneden eve dönmesi sebebiyle minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın.'' paylaşımında bulundu.

Karantinada kalıyor
Dolores Aveiro, Mart ayının başında ülkesi Portekiz'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Dolores Aveiro'yu da yanına alan Ronaldo, çocukları, sevgilisi, kız kardeşleriyle ülkesinde bulunan Madeira adasındaki özel evinde karantinada bulunuyor.

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