Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronayı yendi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, corona virüsü yendiğini açıkladı.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan sevindirici haber geldi. Hikmet Albayrak, corona virüsü yendiğini açıkladı.

''Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi''

Hikmet Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim. — Hikmet Albayrak (@Hikmet_Albayrak) March 29, 2020

Anne ve babasının tedavisi devam ediyor

Koronavirüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri sürüyor.