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Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı unutulmazlar listesinde

Avrupa futbolunun patronu resmi sitesinden unutulmaz maçlara yer verdi. UEFA, bugünkü klasik maç olarak Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçını seçti.

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Avrupa Ligleri, Belarus dışında ertelendi. Yazın düzenlenmesi planlanan Euro 2020 de gelecek sene düzenlendi. Corona virüs salgınının neden olduğu ertelemer sonrası kulüpler ve çeşitli kuruluşlar eski maçlardan kesitler sunmaya başladı.

Nefes kesen maç yer aldı
UEFA ise internet sitesinden "EURO KLASİKLERİ" başlığı altında unutulmaz maçları okuyucularına hatırlattı. Avrupa futbolunun patronunun internet sitesinin bugünkü manşetinde Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maç yer aldı.

Türkiye kazanmıştı
2008 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu son maçında Çek Cumhuriyeti 2-0 öne geçerken; Türkiye 90. dakikada Volkan Demirel kırmızı kartla oyun dışı kalmasına karşın maçı 3-2 kazanmıştı. UEFA nefes kesen o maçla ilgili detaylı incelemeyi okuyucularıyla paylaştı.

Petr Cech'in büyük hatasına yer verildi
Tüm olayların yeniden hatırlatıldığı analizde, karşılaşmanın kilit oyuncuları olarak Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı ve Petr Cech olduğu kaydedildi. Çek Cumhuriyeti'nin 62. dakikada 2-0 öne geçtiği; ancak bitime 25 dakika kala Arda Turan'ın golüyle geri dönüş sinyalleri veren Türk Milli Takımı'nın Nihat'ın 87 ve 89. dakikalardaki golleriyle çeyrek final bileti aldığı hatırlatıldı. Eşitlik golünde kaleci Petr Cech'in de büyük hatasına yer verilen analizde, Türkiye'nin yarı finale kadar çıktığı vurgulandı.

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