Çankırı, Kütahya, Artvin ve Gümüşhane'de köylere koronavirüs karantinası

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili köyü ile Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yukarı Kulaca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Köylere giriş çıkış yasak.

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Çankırı’da bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle tedbir amacıyla karantina altına alındı. Çankırı haberini Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü ile, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili köyü ile Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yukarı Kulaca köyündeki karantina haberleri izledi.

Çankırı'ya virüsü cenazeye gelen kişi getirdi

Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu.

Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı.

Bir karantina haberi de Kütahya'dan geldi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü, bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin” denildi. Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

Arvin'de bir köy karantinaya alındı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili köyü ile Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yukarı Kulaca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor.

Gümüşhane'de bir köy karantinada

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü, Kocaeli'den gelen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasının belirlenmesi üzerine karantinaya alındı. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın bu ilde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

Fuat Oktay'ın köyünde karantinanın ikinci günü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın köyü olan Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde karantinanın ikinci gününde sessizlik yaşanıyor. Köyde yaşayan insanlara ilçe kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından erzak yardımında bulunuluyor.

Van'da 2 köy ile 2 mezra da karantina altında

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı 2 mezra, dün akşam saatleri itibariyle Corona Virüs nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri karantinaya alınan mahalle ve mezralarda önlem alarak araçların giriş ve çıkışlarına izin vermiyor.

Rize'de bir belde ile 4 köy karantinada

Rize'de koronavirüs nedeniyle ölüm olayının gerçekleşmesi üzerine, 65 yaş ve üstü nüfusun yoğun olduğu merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatılmıştı. Camilerden sürekli anons yapılıyor.

Soylu: 12 yerleşim yeri karantinaya alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karantina altındaki yerleşim yerleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınna tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var." ifadelerini kullandı.