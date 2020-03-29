Çinli yetkililerden test kiti açıklaması! Sorun bizde değil sizde

Çin’den ithal edilen koronavirüs test kiti ve tıbbi malzelerde sorun yaşanmasının ardından açıklama yapan üreticiler, sorunların kendi ürünlerinde olmadığını, alıcıların ürünleri yanlış anladıklarını iddia etti.

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Çin’de hızını azaltan ancak başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünya genelinde etkisini gittikçe artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelere talep arttı. Virüsün çıkış yeri olan Çin’de test kitleri ve tıbbi malzemelere olan ihtiyacın bir nebze azalmasının ardından ülke, test kitleri ve maske gibi ihtiyaçları ihraç etmeye başladı. Ancak Çin’le malzeme alışverişi yapan ülkeler, yanlış gönderilen, defolu veya etkisiz kalan tıbbi ürünler nedeniyle zor duruma girdi.

Avrupalıları suçladı

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Türkiye'ye sattığı hızlı tanı kitlerinde yanılma payının yüksek olduğu belirtilmişti. Benzer bir mağduriyeti Hollanda da, Çin'den aldığı maskelerde yaşadı. Hollanda'nın Çin'den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı ortaya çıktı ve iade süreci başladı.Koronavirüsle boğuşan ülkeler Çin tarafından mağdur edilmeye devam edilirken Çinli medikal şirketler, gelen şikayetlerin sebebinin “yanlış anlaşılma” ve siparişi veren ülkelerin "ne istediğini bilmemeleri" olduğunu iddia etti.

Çıkan sonuçlar yanlış anlaşılıyor

Çin'deki test kitleri sağlayıcıları, bazı yabancı ülkelerin farklı test yöntemlerini anlamadıkları, yanlış sipariş verdikleri ve lojistik engellerin ortaya çıkmasıyla teslimatta sorun yaşadıklarını kaydetti. Çin’deki büyük ihracat şirketi yetkilileri, yaşanılan karışıklığı şu sözlerle savundu: "Antikor testleri, daha kısa sürede sonuç verdiği için Avrupa’dan daha çok sipariş ediliyor ancak test kitlerinin yetersiz anlaşılması ve yanlış çalıştırılması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar yanlış anlaşılıyor.”

Test kitlerinin yanlış yapılması sebebiyle, yurt dışında virüs tespiti ile ilgili sorunlara yol açtığını belirten görevliler, sağlık görevlileri tarafından yapılan yerli testlerin kesinlikle kısıtlanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Test kitlerinin nakliyesi sırasında hava yollarının uçuş programlarının azalması nedeniyle de zorluklar çıkıtğını aktaran Çinli yetkililer, bazı test kitlerinin de soğuk zincir taşımacılığı kurallarına uyulmadığı için bozulmuş olabileceğini söyledi.