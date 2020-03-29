Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cahit Turan'ın yerine göreve gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atanmıştı.

''Kendisinden çok şey öğrendik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atanan Adil Karaismailoğlu, görevi Mehmet Cahit Turhan’dan devraldı. Karaismailoğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Eylül ayı sonu itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığını hatırlattı. Bakanlıkta görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Karaismailoğlu, “Çok değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde kendisinden çok şey öğrendik” dedi.





"Vizyon projeler var"

Karaismailoğlu, Bu görevi kendisine tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanının güvenine layık olmaya gayret göstereceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli projeler var. Bütün dünyaya ses getirecek vizyon projeler var. Ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Onları hep birlikte beraber hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve Hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım adına yine her zaman çok teşekkür ediyorum."